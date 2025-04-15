Apr 15, 2025 1:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات mtv: توافق بين اتحاد المدارس ونقابة المعلمين على كافّة النقاط الخلافية و6 في المئة حسومات للمعلم ومساهمة للمدارس بدءاً من ١/١٠/٢٠٢٥ واقرار براءة الذمة من صندوق التعويضات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o