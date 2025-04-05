Apr 5, 2025 2:22 PMClock
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معلومات mtv: أورتاغوس شددت أمام مَن التقتهم على أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية بفضل الزخم الدولي الداعم والإصلاح الذي تجسّده الوجوه الحالية في السلطة مشيرةً إلى أن الفرصة لا تدوم طويلاً

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