Apr 23, 2025 6:46 AMClock
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معلومات WSJ: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على تقبل تخلي أوكرانيا عن أراض سيطرت روسيا عليها

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