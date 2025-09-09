11:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: وفد حماس يلتقي لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لبحث تسليم سلاحها بالمخيمات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o