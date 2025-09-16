Sep 16, 2025 5:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: وزير العدل عادل نصار غادر جلسة مجلس الوزراء بسبب تباين في المواقف مع رئيس الحكومة حول ملف انتخابات المغتربين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o