Jul 21, 2025 12:38 PMClock
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معلومات: وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان الحاصل على الجنسية الكندية غادر إلى كندا وذلك قبل قرار رفع الحصانة عنه في مجلس النواب

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