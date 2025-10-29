Oct 29, 2025 12:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: وزراء "القوات" يتحضّرون للخروج من جلسة مجلس الوزراء بسبب المماطلة في البدء بالبحث في قانون الانتخابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o