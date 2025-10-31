أعلن مصدر رئاسي لبناني ل "الحدث" ان "لبنان وافق على مقترح أورتاغوس بضم مدنيين إلى لجنة وقف النار".

وكشف المصدر ان "عون وبري وسلام اتفقوا على تمثيل لبنان بمدنيين في لجنة وقف النار".

وتابع المصدر: "لم نوافق على تمثيل لبنان في المفاوضات مع إسرائيل بوزراء أو سفراء".

وختم المصدر: "حزب الله وافق على إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل".

في سياق متصل، أشارت معلومات mtv أن الرئيس عون عندما طرح على أورتاغوس توسيع لجنة "الميكانيزم" لتضمّ مدنيين، طرحه باسم لبنان بالاتفاق مع برّي وسلام وكانت أورتاغوس إيجابية في تلقّف الطرح.

في المقابل، لا يزال ملف التفاوض مع اسرائيل اضافة الى دور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس عنواني المشهد السياسي.

ووفقاً ل"الجديد"، لبنان يريد التفاوض إلا أن كلَّ الأفكار التي يطرحُها لبنان مرفوضةٌ إسرائيليا/ وضِمنا الموقفُ اللبناني الرسمي حول التفاوض عبر مسار الميكانيزم والذي يواجه بتعنت إسرائيلي

وبعد تسريبات عن موافقة لبنان على مقترح المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس بضم مدنيين الى لجان التفاوض قالت مصادرُ حكومية للجديد إن موقف لبنان الرافض لمشاركة ايِّ سياسيين باللجان ليس بالجديد وانما تم ابلاغُه الى اورتاغوس سابقا إلا أن الاشكالية تتعلق بمشاركة مدنيين على مختلف توصيفاتهم أو مواقعهم وفي معلومات الجديد أنَّ الجانب الاميركي تحديدا يدعو الى مشاركة دبلواسيين في اللجان في مقابل اتفاق بين الرؤساء اللبنانيين الثلاثة على مشاركة مدنيين بصفة خبراءَ وتِقنيين في اللجان فقط ولكن بعد وقف الاعمال العَدائية الاسرائيلية وفي معلومات الجديد أن وَساطةً يقوم بها الجانبُ الالماني قِوامُها أن تكون المانيا عرابةَ هذه المفاوضات كما سبق أن شاركت في مفاوضات تحرير الاسرى عام 2004 وفي معلومات الجديد أن لقاءً مرتقبا في الساعات الاربع والعشرين المقبلة بين المستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيسِ كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بعدما طلب رحال موعدا منه عبر الوسيط بينهما.