معلومات: مواقف براك بُحثت قبل الجلسة وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة ولكن ليس بشكل رسمي وإجتماع سيُعقد قريياً بين المعنيين يخصص لبحث هذه المواقف

