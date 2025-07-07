Jul 7, 2025 11:13 AMClock
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معلومات: من الممكن تقديم اقتراح إلى توم برّاك بشأن مهلة إضافية للبنان لمحاولة إحداث خرق ما مع حزب الله

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