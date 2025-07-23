Jul 23, 2025 1:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: مفتي الجمهورية سيستكمل حراكه بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والعنوان الأساسي أن "دار الفتوى مع مشروع الدولة" بالإضافة إلى معالجة كل الأمور ومنها قضية الموقوفين الإسلاميين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o