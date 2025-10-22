Oct 22, 2025 3:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: مشروع القانون المعجّل الذي قدمه رجّي لإلغاء اقتراع المغتربين لستة نواب فقط سيوضع على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة الخميس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o