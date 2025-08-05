Aug 5, 2025 7:34 PMClock
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معلومات: مجلس الوزراء يقرر تأجيل البت في بند حصر السلاح الى جلسة الأسبوع المقبل

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