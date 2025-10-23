4:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: مجلس الوزراء أرجأ البحث في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتّاب العدل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o