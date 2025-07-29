Jul 29, 2025 3:46 PMClock
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معلومات : مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعاً في هذه الأثناء لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية ومصادر في المجلس تؤكد أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل

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