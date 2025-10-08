Oct 8, 2025 8:57 AMClock
معلومات: مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان وبيل بزي وهو لبناني الأصل من بلدة بنت جبيل سفيراً للولايات المتحدة في تونس بعد تصويت حاسم

