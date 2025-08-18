Aug 18, 2025 9:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: قائد الجيش سيبحث مع برّاك في تأمين المساعدات اللازمة للجيش اللبناني لينفذ خطّته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o