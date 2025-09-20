يقوم مستشار وزير الخارجية السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، بزيارة الى بيروت تستمر لثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرؤساء وعدداً من الوزراء والنواب والسفراء وتهدف الزيارة إلى متابعة الملفات المشتركة، حيث التقى أمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأشارت المعلومات الى ان بن فرحان التقى صباح اليوم النائب فيصل كرامي.

وفي حين أشارت معلومات الى ان بن فرحان أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، أكدت معلومات أخرى ان بن فرحان التقى حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة.

وأفادت المعلومات بأن بن فرحان سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في منزله في ختام جولته على مأدبة عشاء.

