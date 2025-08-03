أشارت مصادر مقربة من حزب الله لـ"الجديد" ان الحزب منفتح على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701.

وأضافت المعلومات ان لا نية لاي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح، وان حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح

وأشارت مصادر وزارية ان النقاش قد لا يُحسم في جلسة الثلاثاء والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت.

من جهة أخرى، نقلت قناة الحدث عن مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قولها إنه يرفض تغيب الوزراء الشيعة عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل.

أضافت نقلًا عن مصادر مقربة من بري: "لا مانع من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح حزب الله".

كما أفادت معلومات mtv إلى أنّ جلسة الحكومة الثلاثاء تنعقد وسط إجماع وزاري على إدراك لدقة المرحلة وحجم المخاطر وعلى ألا مجال بعد الآن لإضاعة الفرص. مع ذلك فإنّ الترقّب يزداد، مع الخشية من أن تفرّغ شروطُ "حزب الله" وأداءُ وزرائِه القرار المنتظر من مفاعيله ومضامينه.

الى ذلك، أكد المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري ان لا شيء إسمه "مصادر نبيه بري" أو "مصادر بري" علماً أن الرئيس بري لم يدلِ بأي تصريح لأية وسيلة إعلاميه اليوم.