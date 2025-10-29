Oct 29, 2025 1:06 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات عن محاولة جنود إسرائيليين اعتراض آلية للجيش اللبناني لدى مرورها عند محلة القبر الإنكليزي بين بسطرة والمجيدية وقد أطلقوا النار باتجاهها بعد توغلهم داخل الأراضي اللبنانية

