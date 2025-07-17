Jul 17, 2025 11:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات عن سقوط محلقة إسرائيلية في محيط بلدية الناقورة بعد إلقائها قنبلة صوتية على المكان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o