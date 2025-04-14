Apr 14, 2025 1:56 PMClock
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معلومات عن توغل إسرائيلي بسيارات مدنية وعسكريّة باتّجاه ضفاف نهر الوزاني

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