Jul 30, 2025 11:33 AMClock
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معلومات عن تلقي لبنان في الساعات المقبلة الرد الاميركي على الرد اللبناني الاخير بالنسبة الى ورقة برّاك

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