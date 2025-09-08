أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد، كما تسلم بن زايد أوراق اعتماد عدد من السفراء المعينين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأعرب بن زايد خلال مراسم أداء اليمين وتسلم أوراق الاعتماد التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم الجديدة، والتوفيق في توطيد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات فاعلة تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع.

وقد أدى اليمين كل من، مطر سالم علي مران الظاهري سفير الدولة المعين لدى المملكة العربية السعودية، وحمد راشد علي بن علوان الحبسي سفير الدولة المعين لدى الجمهورية العربية السورية، وفهد سالم سعيد دين الكعبي سفير الدولة المعين لدى الجمهورية اللبنانية، وعلي راشد أحمد راشد المزروعي سفير الدولة المعين لدى دولة ليبيا، وخالد عبد الله حميد عبد الله بالهول سفير الدولة المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسالم محمد سالم البواب الزعابي سفير الدولة المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وخميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي سفير الدولة المعين لدى مونتينيغرو، وعبد الله جاسم محمد سيف الشامسي سفير الدولة المعين لدى جمهورية غينيا بيساو، وسيف محمد خلفان بينونة الكتبي سفير الدولة المعين لدى أفغانستان.

وعبّر السفراء الجدد عن "تقديرهم واعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها الرئيس الإماراتي، لتمثيل دولة الإمارات في الخارج، مؤكدين حرصهم على العمل بإخلاص وجد لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والدول المعينين لديها".