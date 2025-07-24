Jul 24, 2025 1:15 PMClock
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معلومات عن تأجيل اللقاء بين ممثلي الأكراد و الحكومة السورية في باريس دون تحديد موعد جديد

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