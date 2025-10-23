1:30 PMClock
معلومات عن اصابات طفيفة نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار وحالات اغماء بين الطلاب جراء الغارات الاسرائيلية

