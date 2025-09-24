Sep 24, 2025 6:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات عن إصابة 19 إسرائيليا نتيجة انفجار المسيرة الحوثية في إيلات من بينها إصابتان خطيرتان واثنتان متوسطتان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o