أبرز الأحداث
معلومات عن إقدام مخابرات الجيش على تحرير المراهق المخطوف جمال الجوجو في جرود الخريبة وهو من التابعية السورية بعد أن كان قد خطف إثر إطلاق نار بين مهربين عند الحدود الشرقية

