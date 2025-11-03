Nov 3, 2025 1:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات عن أن المستهدف في غارة الشرقية جنوب لبنان قيادي بحزب الله وهو "محمد علي حديد"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o