Aug 2, 2025 8:44 PMClock
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معلومات صحافية نقلا عن مصادر دبلوماسية: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي

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