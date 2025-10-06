Oct 6, 2025 5:56 PMClock
معلومات صحافية: قائد الجيش تحدث ضمن عرضه للتقرير الشهري حول سحب السلاح عن الخروقات الاسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الاسرائيلي اضافة الى التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفل

