معلومات صحافية عن تبلّغ بلدية الخيام بضرورة إخلاء قهوة DT في وسط البلدة لأن الالقوات الإسرائيلية ستستهدفها

