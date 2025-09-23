Sep 23, 2025 8:40 PMClock
معلومات صحافية تفيد أن حزب الله ينتظر الجواب القانوني على إحياء الذكرى على صخرة الروشة وسيبني على الشيء مقتضاه بعد تلقّيه الجواب القانوني النهائي

