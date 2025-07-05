Jul 5, 2025 8:29 PMClock
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معلومات صحافية: الرد الرسمي اللبناني على ورقة برّاك تمت صياغته بشكل مدروس كي لا يؤدي إلى تصعيد في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع حزب الله

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