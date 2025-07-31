Jul 31, 2025 8:16 PMClock
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معلومات صحافية: الدولة اللبنانية تلقت بلاغاً من الجانب العراقي بوجوب تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليها في اطار اتفاقية الفيول والتي تقدر بحوالي ملياري دولار

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