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Apr 17, 2025 7:55 PM
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معلومات صحافية: الجيش اللبناني يوقف لبنانيا في الطريق الجديدة وفلسطينيا في صيدا على علاقة بإطلاق صواريخ
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الحدث: الجيش اللبناني يصادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي...
2025-05-02 09:50:57
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الجيش يصادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي ويوقف اثنين من حماس متورَطين بإطلاق الصواريخ
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان
وزير الإعلام عن الحرية الإعلامية: للتوجّه نحو المزيد من الشفافية والحياد والموضوعية
وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجوم الجوي الليلة الماضية بالقرب من القصر الجمهوري في دمشق رسالة تحذير واضحة للنظام السوري
الحدث: الجيش اللبناني يصادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي شمال لبنان
نقابة المحررين في يوم حرية الصحافة: لا عدالة لدم الصحافيين بلا محاسبة... والإعلام بحاجة إلى قانون عصري
مرقص: على الإعلام ممارسة أقصى درجات الحياد في نقل وقائع الانتخابات البلدية وقد نسّقنا مع وزارة الداخلية بخصوص الصمت الانتخابي وضرورة إبعاد هذه الانتخابات عن التأثيرات الإعلامية
وزير الإعلام بول مرقص عبر صوت لبنان 100.5: نعمل على إعداد نص نهائي عصري وحديث يحمي حرية الإعلام في لبنان، ويكفل حماية الصحفيين من التحديات والاعتداءات التي يواجهونها، ويهدف هذا النص إلى صون حقوق الصحفيين الانتقال من الإطار الجزائي العقابي إلى الإطار المدني ورفع العقوبات الجزائية عنهم، ونحن أمام تحدٍّ لإقرار هذا النص في مجلس النواب
النائب جعجع: معركتنا مزدوجة بين السيادة والإنماء... ولا تنازل عن الكفاءة
سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية غير مطروحين على طاولة المجلس الأعلى للدفاع
المجلس الأعلى للدفاع سيناقش ملف حركة حماس في لبنان على أن يمنع عنها العمل العسكري ومحاسبة الحركة عن أي خرق
تحالف "أسطول الحرية": هجوم إسرائيلي استهدف مولدات كهرباء لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة قبالة مالطا
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الجيش يصادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي ويوقف اثنين من حماس متورَطين بإطلاق الصواريخ
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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان
9:54 AM
وزير الإعلام عن الحرية الإعلامية: للتوجّه نحو المزيد من الشفافية والحياد والموضوعية
9:51 AM
وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجوم الجوي الليلة الماضية بالقرب من القصر الجمهوري في دمشق رسالة تحذير واضحة للنظام السوري
9:50 AM
الحدث: الجيش اللبناني يصادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي شمال لبنان
9:48 AM
نقابة المحررين في يوم حرية الصحافة: لا عدالة لدم الصحافيين بلا محاسبة... والإعلام بحاجة إلى قانون عصري
9:38 AM
مرقص: على الإعلام ممارسة أقصى درجات الحياد في نقل وقائع الانتخابات البلدية وقد نسّقنا مع وزارة الداخلية بخصوص الصمت الانتخابي وضرورة إبعاد هذه الانتخابات عن التأثيرات الإعلامية
9:31 AM
وزير الإعلام بول مرقص عبر صوت لبنان 100.5: نعمل على إعداد نص نهائي عصري وحديث يحمي حرية الإعلام في لبنان، ويكفل حماية الصحفيين من التحديات والاعتداءات التي يواجهونها، ويهدف هذا النص إلى صون حقوق الصحفيين الانتقال من الإطار الجزائي العقابي إلى الإطار المدني ورفع العقوبات الجزائية عنهم، ونحن أمام تحدٍّ لإقرار هذا النص في مجلس النواب
9:23 AM
النائب جعجع: معركتنا مزدوجة بين السيادة والإنماء... ولا تنازل عن الكفاءة
9:18 AM
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