Apr 5, 2025 8:48 PMClock
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معلومات صحافية: أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التصعيد وعليه اغتنامها ليحقق الخطة الأمنية لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف النار المرتبطة بجنوب وشمال الليطاني من جهة والاصلاحات الاقتصادية من جهة أخرى

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