افادت معلومات "الجديد"، بأن “​حزب الله​ مستمر بإقفال بابه أمام كل محاولات قصر بعبدا للتواصل لتبرير ما حصل في الجلستين”.

كما اشارت مصادر مقربة من الحزب للجديد، الى أن “الحزب يتواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام ومع عدد من القوى في مسعى لمعالجة هذه الازمة بهدوء بعيداً عن التصعيد السياسي والميداني”.

ولفتت معلومات الجديد الى ان “موفد الرئيس جوزاف عون اندريه رحال زار عين التينة يوم الاثنين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشته في ما حصل وفي سبل المعالجة”، موضحة ان “خلال اللقاء سمع رحال من بري موقف الثنائي الحاسم والعالي اللهجة لجهة تحميل الثنائي الرئيس وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق”.

في سياق اخر، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد، عن ان “صور الكتيبة الفرنسية في مخزن جنوب الليطاني نُشرت لدعم تجديد مهمة اليونيفيل”، مشيرة الى انه “سيتم التجديد لقوات اليونيفل وفق نفس المهام ولكن مع تقليص عدد الكتائب او الجنود”.