Jul 5, 2025 5:19 PMClock
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معلومات صحافية أن المفتي دريان سيقدم للشرع وسام دار الفتوى الذهبي وكلمته ستشدّد على تطبيق اتفاق الطائف الذي رعته السعودية

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