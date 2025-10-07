Oct 7, 2025 4:27 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات: شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن

