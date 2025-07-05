Jul 5, 2025 12:29 PMClock
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معلومات: سيؤدّي المفتي دريان والوفد المرافق صلاة الظهر في المسجد الأموي في دمشق للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٥

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