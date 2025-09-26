Sep 26, 2025 2:17 PMClock
معلومات: سلام قال لزواره "أنا لم أعتكف ولم أستقل بل ألغيت مواعيدي اليوم للتفرغ لمتابعة ما حصل بالأمس والبحث في الخطوات اللاحقة"

