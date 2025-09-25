Sep 25, 2025 2:49 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات: رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار أصدر قراراً بإخلاء سبيل رياض سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 الى 14 مليون دولار

