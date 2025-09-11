Sep 11, 2025 2:53 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات: حُصرت المنافسة على رئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات بين جيني جميل ووسيم منصور ووباتريك فاراجيان مع ترجيح كفّة الأخير للرئاسة ومن المتوقع أن يكون رئيس الهيئة في الكهرباء من الطائفة السنية

