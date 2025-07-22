Jul 22, 2025 2:08 PMClock
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معلومات: حزب الله لا يزال مصرّا على عدم تسليم سلاحه وعلى عدم وضع جدول زمني

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