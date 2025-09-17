2:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: جلسة مجلس الوزراء بعد قليل ستستكمل البحث في مشروع الموازنة على أن تُعقَد أكثر من جلسة للغاية نفسها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o