Aug 5, 2025 2:20 PMClock
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معلومات: ثنائي "أمل - حزب الله" يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء "القوات" والكتائب" سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس

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