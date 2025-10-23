2:12 PMClock
معلومات: تولى جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ

