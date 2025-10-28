Oct 28, 2025 3:01 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات: تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة

