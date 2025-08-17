Aug 17, 2025 3:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات تلفزيونية: الوسطاء يعقدون اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لإقناع حماس بالتجاوب مع مقترح هدنة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o